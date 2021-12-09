Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada sınırında yer alan Niagara Şelaleri'ne düşen araç için kurtarma operasyonu yapıldı.

Dondurucu soğuk ve rüzgarın da şartları zorlaştırdığı operasyonda, yarısı suya gömülen aracın yanına, helikopter ile bir dalgıç indirildi.

Sürücü hayatını kaybetmişti

Elindeki çekiçle dalgıç kapıyı açtı, ancak araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetmişti. Dalgıç 60 yaşındaki kadının cansız bedenini araçtan çıkardı.

