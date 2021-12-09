Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 16:39Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, Reut
ABD'de nehre uçan araçta kurtarma operasyonu
[Fotoğraf: Reuters]
Niagara Şelalesi'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafında bir araç nehre uçtu. Elverişsiz hava şartları nedeniyle zorlukla yürütülen kurtarma operasyonunda araç içerisindeki sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.
Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada sınırında yer alan Niagara Şelaleri'ne düşen araç için kurtarma operasyonu yapıldı.
Dondurucu soğuk ve rüzgarın da şartları zorlaştırdığı operasyonda, yarısı suya gömülen aracın yanına, helikopter ile bir dalgıç indirildi.
Sürücü hayatını kaybetmişti
Elindeki çekiçle dalgıç kapıyı açtı, ancak araçta sıkışan sürücü hayatını kaybetmişti. Dalgıç 60 yaşındaki kadının cansız bedenini araçtan çıkardı.
Etiketler: ABD
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