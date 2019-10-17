Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Geçici Hükümetine bağlı Suriye Milli Ordusu'nun (SMO), Fırat'ın doğusunu terörden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn ilçesi çevresindeki köyler terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenirken, terör örgütünün hapsettiği onlarca sivil de kurtarılıyor.

MSO'ya bağlı 2'nci Kolordu, Sukur eş-Şimal Tugayı tarafından temizlenen bir köyde, terör örgütünün halkı günlerdir kapalı alanlarda tuttuğu ve canlı kalkan olarak kullandığı ortaya çıktı.

Sukur eş-Şimal Tugayı'nın serbest bıraktığı Suriyeliler, SMO'ya teşekkür ederken, terör örgütünün kadın, çocuk ve yaşlıları zorla evlere hapsettiğini söyledi.

SMO'nun paylaştığı görüntülerde kurtarılan halk, terör örgütünün insanlık dışı muamelerini anlattı. SMO mensupları da Arap-Kürt ayrım yapmaksızın herkesin güvenliğinin güvencesi olduğunu belirtti.

Kaynak: TRT Haber