Teröristlere binlerce silah ve tonlarca mühimmat yardımı yaptılar, harekata karşı eğitim verdiler.

Amerikan Foreign Policy dergisi, Türkiye’nin harekatı öncesi, ABD’nin terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği desteği yazdı.

Dergi, makaleyi, terör örgütüne eğitim veren Amerikalı komutanların itiraflarına dayandırdı. Dergide, terör örgütünün harekata karşı Kuzey Suriye’de geniş tünel ağı kurduğu belirtildi.

Ulaşım aracı olarak okul otobüslerini kullanmışlar

ABD kuvvetlerinin, olası müdahale durumunda örgütün nasıl koordinasyon sağlayacağı konusunda hazırlık eğitimi verdiği ortaya çıktı. ABD askerleri, PKK/YPG'li teröristleri savunma taktikleri konusunda da eğitmiş.

Örgütün saldırılardan korunmak için ulaşım aracı olarak okul otobüslerini dahi kullandığı makalede yer alan bilgiler arasında.

Terör örgütünde görev yapan ABD'li komutanlar, makalede, Türkiye’nin Afrin’deki harekata kıyasla çok daha hızlı ilerlediğine dikkat çekti.

Terör örgütünün tüm yardımlara karşın Rusya ya da rejim desteği olmadan bölgede fazla tutunamayacağının altı çizildi.

Kaynak: TRT Haber