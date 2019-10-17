Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığı tespit edildi.

600'e yakın terörist, YPG'den firar etti. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim olan terörist sayısı 40'ı geçti. Arap aşiretler YPG terör örgütüne desteğini çekiyor. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı. pic.twitter.com/jhzFkBRt9H — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 17, 2019

600'e yakın terörist YPG'den firar etti

Başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı, terör örgütünde moral bozukluğu ve çözülmeye neden oldu. Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği tespit edilirken, Silahlı Kuvvetleri unsurlarına teslim olan terörist sayısı da 40'ı geçti.

Öte yandan terör örgütü PKK-YPG'nin, Haseke'de eylem yaptırarak, "DEAŞ geri döndü" algısı oluşturmaya çalıştığına dair duyumlar alındı.

Kaynak: TRT Haber