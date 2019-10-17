Dünya
Teröristlerin mühimmat deposu TRT Haber canlı yayınında vuruldu17 Ekim 2019 Perşembe 13:16 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 13:39
Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait mühimmat deposunun imha edilme anı TRT Haber canlı yayınına yansıdı.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri terörden arındırıldı.
Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kurtarılan Rasulayn'da teröristlerin silah ve mühimmatlarını imha çalışmaları da devam ediyor.
Teröristlerin can damarının kesildiği imha anı TRT Haber canlı yayınına yansıdı.
Kaynak: TRT Haber