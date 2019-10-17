Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn ve Tel Abyad ilçe merkezleri terörden arındırıldı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kurtarılan Rasulayn'da teröristlerin silah ve mühimmatlarını imha çalışmaları da devam ediyor.

Teröristlerin can damarının kesildiği imha anı TRT Haber canlı yayınına yansıdı.

Kaynak: TRT Haber