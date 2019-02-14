Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için Amerikan yardımı alan YPG/PKK unsurları, bölgede DEAŞ ile savaşmak yerine işbirliği yapıyor.

Terör örgütleri arasındaki işbirliğinde özellikle silah ticareti öne çıkıyor.

Terör örgütü, ABD silahlarını DEAŞ’a sattı

Amerika Birleşik Devletleri YPG/PKK'ya şimdiye kadar 23 bin TIR silah gönderdi. Terör örgütü ise bu silahların bir kısmını DEAŞ'a sattı. Bu nedenle DEAŞ'ın silah varlığının büyük bölümünü Amerika menşeili silahlar oluşturuyor.

Petrol geliri paylaşılıyor

Benzer işbirliği petrol konusunda da yaşanıyor. YPG/PKK ile DEAŞ petrol ticaretini ortak yürütüyor.

Deyr-i Zor ve çevresinden YPG tarafından çıkarılan petrol, DEAŞ tarafından pazarlanıyor. Geliri ise paylaşılıyor.

Esir pazarlığı konusunda yakın işbirliği

İki terör organizasyonu, Rakka'dan başlayarak esir pazarlığı konusunda da yakın ilişki içinde. 1 milyon lira ile serbest kalan DEAŞ elebaşlarından Ebu Halit El Suri'de onlardan biri.

Altın ve dolar karşılığı serbest bırakılan DEAŞ'lıların sayısı binlerle ifade ediliyor.

DEAŞ, Türkiye’ye saldırı için taşeron olarak kullanılıyor

Terör örgütü PKK/YPG, köşeye sıkışan DEAŞ'ı Türkiye'ye saldırı için taşeron olarak da kullanıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iki örgütün, 100 DEAŞ'lı esirin serbest bırakılması karşılığında Türkiye'ye bir saldırı konusunda anlaştığını söyledi.

Kaynak: TRT Haber