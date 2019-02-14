Yaklaşık 1.5 milyon Suriyeli, rejimin saldırılarından korunmak için İdlib'e sığındı. Ancak sert hava koşulları ve yoksullukla mücadele, yerinden edilen göçmenlerin hayatlarını daha da zorlu hale getiriyor.

Suriyeli çocuklar ise ailelerine destek olabilmek için kalem, kitap tutumak yerine, çöp yığınlarının arasından satıp para kazanabilecekleri bir şeyler çıkartmaya çalışıyor.

O çocuklardan biri olan Yusra, kokunun berbat olduğunu söylüyor. "Buraya gelmektense okulda olmayı tercih ederdim, okuma-yazma öğrenmek daha iyi." diyor.

Ancak ailelerine bakmak zorunda olan çocuklar, seçme şansını bulamıyor.

Tampon bölge olması gereken İdlib'de ise Esed rejiminin saldırıları devam ederken, halk korku içinde yaşamaya devam ediyor.

Kaynak: TRT World / Sarah Balter