Google servisleri olan YouTube ve Gmail'e 14.40 itibarıyla erişim sağlanamadı.

Youtube'a girmek isteyen kullanıcılar "Eror 500" yazısı ile karşılaştı.

DownDectector'de yer alan habere göre kesintiler daha çok İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yaşandı.

Türkiye'deki kullanıcılar da kesinti sorunundan etkilendi.

Sosyal medyada kullanıcılar, erişim sorununa ilişkin çok sayıda paylaşım yaptı. Twitter'da "#YouTubeDOWN" hashtagi ile konuya ilişkin yapılan paylaşımlar en çok paylaşım yapılan konular arasında yer aldı.

The Sun gazetesine açıklama yapan Google yetkilisi, sorunun farkında olduklarını ancak neden kaynaklandığını tespit edemediklerini söyledi.

Youtube'dan saat 15:09'da yapılan açıklamada, "Şu anda birçoğunuzun YouTube'a erişim konusunda sorun yaşadığının farkındayız. Ekibimiz bunun farkında ve araştırıyor. Daha fazla bilgi alır almaz sizi burada bilgilendireceğiz" ifadeleri kullanıldı.