Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, ülkedeki koronavirüs salgınıyla ilgili görüntülü mesaj yayımladı.

"Bir haftada binlerce ölüm tehdidinde bulunan bir salgın mevcut"

Steinmeier, COVID-19 salgınının kontrolden çıkma riski bulunduğunu belirterek, sert önlemler alacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Virüsün üzerimizde hala etkisi var. Bu nedenle çarşamba gününden itibaren, kamusal ve özel hayatımız Federal Almanya Cumhuriyeti tarihinde hiç olmadığı kadar ciddi şekilde kısıtlanacak. Durum çok ciddi. Bir haftada binlerce ölüm ve kontrolden çıkma tehdidinde bulunan bir salgın mevcut."

Her gün on binlerce kişinin virüse yakalanması ve yüzlerce kişinin buna bağlı hayatını kaybetmesinin salgınla mücadele çabalarının yeterli olmadığını gösterdiğine dikkat çeken Steinmeier, bu nedenle daha tutarlı davranılması gerektiğinin altını çizdi.

"Bu krizi aşacağız"

Yaklaşık bir yıldır salgının devam ettiğini hatırlatan Steinmeier, şu an önemli olanın sağlığın korunması ve hayat kurtarılması olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, gelecek günlerin herkes için sınav niteliğinde olduğunu ifade ederek "Son birkaç ayda hepimiz uzun yol kat ettik, birlikte ve birbirimizi düşünerek devam edelim ve sonuna gelelim. Salgının geleceğimizi çalamayacağından eminim. Bu krizi aşacağız. Başarılı olmalıyız" dedi.