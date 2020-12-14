Patlamalar dün gece başladı ve sabahın erken saatlerine kadar devam etti.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Vulkanoloji Enstitüsü'ne (INGV) göre, yanardağın güneydoğu kraterinde iki çatlar oluştu.

Patlamadan kaynaklanan volkanik kül, Pedara ve Tremestieri Etneo arasındaki Katanya köylerinin bazı kısımlarına ulaştı. Arabalar, sokaklar ve balkonlar kara külle kaplandı.

3 bin 330 metre yüksekliğindeki yanardağ, yılda birkaç kez aksiyona girerek Akdeniz adasının üzerine lav ve kül püskürtüyor.

Son büyük patlama 1992'de gerçekleşti.