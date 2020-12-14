Yurt içi kaynaklı 2 vaka, ülkenin Heilongjiang eyaletinde tespit edildi.

Son günlerde yerel kaynaklı vakaların artmasının ardından Rusya'nın Vladivostok şehrine komşu liman kenti Dongning'de acil durum ilan edildi.

Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı olmadı.

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 741 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 794 kişi iyileşti.