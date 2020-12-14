Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 16 yeni vaka görüldü
Çin ana karasında son 24 saatte, 14'ü yurt dışı kaynaklı 16 koronavirüs vakası tespit edildi.
Yurt içi kaynaklı 2 vaka, ülkenin Heilongjiang eyaletinde tespit edildi.
Son günlerde yerel kaynaklı vakaların artmasının ardından Rusya'nın Vladivostok şehrine komşu liman kenti Dongning'de acil durum ilan edildi.
Ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı olmadı.
Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 741 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 794 kişi iyileşti.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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