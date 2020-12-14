"Oceana" ve "Xinqisheng 69" adlı iki konteyner gemisi, Şanghay'ın kuzeyinde, nehrin Doğu Çin Denizi'ne döküldüğü bölgede çarpıştı.

China Daily gazetesinin haberine göre, 165 metre uzunluğunda ve 650 konteyner taşıyan Xinqisheng 69 gemisi, kaza sonrası alabora oldu.

Kurtarma ekipleri 16 kişilik mürettebattan 8’ini kurtarırken, 3 kişinin cansız bedenine ulaştı.

Kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.