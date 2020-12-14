Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 12:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da 338 kişi daha koronavirüsten öldü
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 143 bin 393'e yükseldi.
Hindistan'da son 24 saatte 27 bin 336 yeni koronavirüs vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 884 bin 716'ya çıktı.
Virüs bulaşan 9 milyon 388 bin 159 kişi sağlığına kavuştu.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs
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