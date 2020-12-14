Artan vakalar nedeniyle ülkedeki test merkezlerinin sayısı artırılacak.

Bugünden itibaren başkent Seul ve çevresindeki 210 merkeze ilave olarak 150 test merkezi kurulacak.

Güney Kore'de son bir günde COVID-19'dan 7 kişi hayatını kaybetti, virüs nedeniyle toplam can kaybı 587'ye ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 31 bin 814 kişi sağlığına kavuştu.