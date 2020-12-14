Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de vaka sayısı 43 bini geçti
[Fotoğraf: AFP]
Ülkede son 24 saatte 718 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 43 bin 484'e ulaştı.
Artan vakalar nedeniyle ülkedeki test merkezlerinin sayısı artırılacak.
Bugünden itibaren başkent Seul ve çevresindeki 210 merkeze ilave olarak 150 test merkezi kurulacak.
Güney Kore'de son bir günde COVID-19'dan 7 kişi hayatını kaybetti, virüs nedeniyle toplam can kaybı 587'ye ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 31 bin 814 kişi sağlığına kavuştu.
Etiketler: Güney Kore Koronavirüs
Son Haberler
- 14:41
- 14:22
- 14:40
- 14:14
- 14:22
Sıradaki Haber
Çin'den Alibaba ve Tencent'e 76 bin 500'er dolar ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz