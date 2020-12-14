Ülkede, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı.

Karabağ hezimetinden sonra protestolar ve istifa baskılarıyla karşı karşıya kalan Başbakan Paşinyan, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri geliştirmesi gerektiğini söyledi.

İstifa etmeyeceğini yineleyen Ermenistan Başbakanı ayrıca, savaşla ilgili olarak halk mahkemesine çıkmaya hazır olduğunu belirtti.