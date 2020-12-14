Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 14:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Paşinyan'dan geri adım: İlişkilerin geliştirilmesi gerekiyor
[Fotoğraf: Reuters]
Ekonomik ve siyasi olarak büyük çöküntü yaşayan Ermenistan, çıkış yolu arıyor. Başbakan Nikol Paşinyan, “Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerini geliştirmesi gerekiyor.” dedi.
Ülkede, Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası Güvenlik Konseyi olağanüstü toplandı.
Karabağ hezimetinden sonra protestolar ve istifa baskılarıyla karşı karşıya kalan Başbakan Paşinyan, ülkesinin Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkileri geliştirmesi gerektiğini söyledi.
İstifa etmeyeceğini yineleyen Ermenistan Başbakanı ayrıca, savaşla ilgili olarak halk mahkemesine çıkmaya hazır olduğunu belirtti.
Etiketler: Ermenistan Azerbaycan
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