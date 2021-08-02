Sky News COVID-19’un varlığını reddeden ve virüse karşı tedavide etkisi kanıtlanmamış ilaçların kullanılması yönündeki içerik paylaşımı nedeniyle YouTube’dan ağır ceza aldı.

YouTube, toplumun zararına yol açacak materyallere karşı olduğunu, Sky News’in COVID-19 ile ilgili yanlış bilgilendirme yapması nedeniyle bir hafta boyunca yasağa tabi tutulacağını açıkladı.

Sky News olaya tepki gösterdi.

TV kanalının dijital editörü, kararın özgür düşünme yeteneğine rahatsız edici bir saldırı olduğunu söyledi.

Milyonlarca dolar zarar edebilir

Sky News Australia, Rupert Murdoch’ın News Corp şirketinin bir yan kuruluşu ve 1.85 milyon YouTube abonesine sahip.

Yasağın şirketin, Google'dan gelen gelir akışını etkileyebileceği belirtiliyor.

Deneyimli Sky sunucusu Alan Jones'un yorumları Avustralya'da tartışmaları tetiklemişti.

Milletvekili Craig Kelly ile 12 Temmuz'da yapılan bir yayında, Delta'nın orijinali kadar tehlikeli olmadığını ve aşıların yardımcı olmayacağını iddia etmişti.

Sky News web sitesi bir özür yayınlamıştı.



