Blue Origin ve Jeff Bezos'un SpaceX'in NASA ile Ay görevi için yaptığı sözleşmeye itirazı resmen reddedildi.

Amerikan hükümeti Spacex ile yapılan anlaşmada herhangi bir yasanın ihlal edilmediğini ve usulsüzlük bulunmadığını belirterek Bezos’un itirazını reddetti.

İtirazın reddedilmesine ilişkin NASA'nın birden fazla ya da tek bir sözleşme yapma veya hiç yapmama hakkını saklı tuttuğu belirtildi.

İlk teklifi SpaceX'in iki katıydı

SpaceX Ay'a iniş programı için NASA’ya 2,9 milyar dolarlık bir sözleşme verdi. Blue Origin ise bu rakamı 2 milyar dolara çekti.

Ancak ofis, kararını yine ilk anlaştığı SpaceX tarafından kullandı.

Blue Origin, sözleşmeyi almak için yarışan üç farklı şirket arasındaydı.

Bu arada Blue Origin'in Ay'a iniş programı sözleşmesi için ilk teklifinin,SpaceX'in iki katı olduğu ve neredeyse 6 milyar dolar olduğu ortaya çıktı.



