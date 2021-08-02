Bakanlık açıklamasında, Ermenistan'ın Vedi ilinin Arazdeyen köyü yakınlarındaki mevzilerden, Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine yerel saatle 03.27 sularında ateş açıldığı duyuruldu.

Azerbaycan askerleri arasında can kaybının bulunmadığı, Ermenistan tarafına misilleme ateşiyle karşılık verildiği kaydedildi.

Ermenistan ordusu dün de aynı istikamette ateşkesi ihlal etmişti.

Ermenistan, ateşkes anlaşmasından sonra çok sayıda ihlal gerçekleştirdi. Özellikle Temmuz ayından sonra bu ihlaller sıklaştı:

23 Temmuz Kelbecer - Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri şehit oldu. Azerbaycan ordusu karşılık verdi.

25 Temmuz Kelbecer ilinin Zeylik köyü- Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Ölen ya da yaralanan olmadı, misilleme ateşiyle karşılık verildi.

28 Temmuz Kelbecer - Ermenistan ordusunun sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açması sonucu 2 asker yaralandı. Azerbaycan ordusu saldırıya ateşle karşılık verdi. Ermenistan 3 askerinin öldürüldüğünü, 2 askerinin ise yaralandığını iddia etti.

29 Temmuz Kelbecer ilinin Zeylik köyü - Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Ermenistan misilleme ateşiyle susturuldu.

1 Ağustos - Ermenistan askerleri, Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Ermenistan’a misilleme ateşiyle karşılık verildi.

2 Ağustos - Ermenistan askerleri, Nahçıvan'ın Sederek ilinin Haydarabat yerleşim birimindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı. Ermenistan tarafına misilleme ateşiyle karşılık verildi.