Haber Giriş: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 09:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de helikopter düştü: 4 ölü
[Fotoğraf: AFP]
ABD'nin California eyaletine bağlı Colusa bölgesinde bir helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin kimlikleri ise paylaşılmadı.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), California'nın Sacramento kentinin kuzeyinde yer alan Colusa'da yerel saatle 13.15'te Robinson R66 tipi helikopterin düştüğünü açıkladı.
Colusa Şerif Departmanı'ndan yerel KXTV kanalına yapılan açıklamada da 4 kişinin, olay yerinde hayatını kaybettiği kaydedildi. Departman, kazada ölenlerin kimliklerini paylaşmadı.
FAA ile Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, kazayı soruşturacak.
Etiketler: ABD
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