Meclis Başkanı Basın Müsteşarı Vesim el-Hadravi, yaptığı açıklamada, "Gannuşi'nin sağlığı bir süre önce yakalandığı COVID-19'un etkileri sonucu kötüleşti ve askeri hastaneye nakledilmesi gerekti." dedi.

Doktorların Gannuşi'nin hala Kovid-19'un yansımalarından dolayı sağlık sıkıntısı yaşadığını doğruladığını belirten Hadravi, "Gannuşi'nin durumu şu anda stabil ve doktorlar bu gece hastaneden ayrılabileceğini onayladı." diye konuştu.

Gannuşi, dün akşam hafif rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından buradan ayrılmıştı.

Gannuşi'nin yardımcısı Mahir Mezyub da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Gannuşi'nin yurt dışında tedavi görmek istediği yönündeki haberlerin doğru olmadığını, Gannuşi'nin ülkeden ayrılmayı düşünmediğini ve düşünmeyeceğini bildirdi.

13 Temmuz'da koronavirüse yakalandı

Gannuşi'nin sosyal medya hesabından 13 Temmuz'da paylaşılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanının COVID-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

Gannuşi'nin siyasi danışmanı Riyad eş-Şuaybi geçen hafta yaptığı açıklamada, bir süre önce COVID-19'a yakalanan Gannuşi'nin iyileştiğini, bir haftalık tedavinin ardından hastaneden taburcu edildiğini ve sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade etmişti.