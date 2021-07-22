Haber Giriş: 22 Temmuz 2021 Perşembe 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
YouTube, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun videolarını kaldırdı
[Fotoğraf: AFP]
YouTube, koronavirüs salgınına dair yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya ait bazı videoları platformdan kaldırdı.
YouTube'dan yapılan basın açıklamasında, kararın "dikkatli bir gözden geçirmenin" ardından alındığı belirtildi.
Açıklamada, maske kullanımının salgınının önlenmesinde işe yaramadığı gibi söylemlerin platformun kuralları gereği kabul edilmediği aktarıldı.
Bolsonaro tarafından karara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Geçen yıl hem Twitter hem de Facebook, Bolsonaro'nun videolarını halk sağlığı uzmanlarının tavsiyelerine aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırmıştı.
Etiketler: Brezilya Koronavirüs
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