YouTube'dan yapılan basın açıklamasında, kararın "dikkatli bir gözden geçirmenin" ardından alındığı belirtildi.

Açıklamada, maske kullanımının salgınının önlenmesinde işe yaramadığı gibi söylemlerin platformun kuralları gereği kabul edilmediği aktarıldı.

Bolsonaro tarafından karara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçen yıl hem Twitter hem de Facebook, Bolsonaro'nun videolarını halk sağlığı uzmanlarının tavsiyelerine aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırmıştı.