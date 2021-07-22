İran, Umman Körfezi’ndeki ilk petrol limanının açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, televizyon ekranından yaptığı konuşmayla Cask Limanı’nın açılışını duyurdu. "Bu, İran için stratejik bir hamle ve önemli bir adım. Bizim petrol ihracatımızın sürekliliğini güvence altında alacak" ifadelerini kulandı.

Gelecek günlerde görevi yeni İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye devretmeye hazırlanan Ruhani, "Bu yeni ham petrol ihraç terminali, Washington yaptırımlarının başarısız kaldığını gösteriyor" dedi.

Ruhani, Cask Limanı’ndan günde 1 milyon petrol varili ihraç etmeyi planladıklarını bilgisini paylaştı.

Boru hattı 2 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştirildi

İran Petrol Bakanı Bican Zanganeh ise limana petrolü taşıyan bor hattı projesinin 2 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Yıllarca gerilime sahne olan Hürmüz boğazı, 2019 yılında da bir krizin adresi olmuştu. Dünya petrolünün beşte birinin geçtiği boğazda bazı gemilere düzenlenen saldırılar sonucunda ABD bölgeye askeri takviye göndermişti.

Daha önce İran, ABD yaptırımları nedeniyle petrol ihracatının aksaması durumunda Hürmüz Boğazı’nı kapatmakla tehdit etmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2015 yılında selefi Barack Obama döneminde İran ile varılan nükleer anlaşmasından 2018 yılında tek taraflı çekilerek Tahran’a yönelik yaptırımları yeniden devreye sokmuştu.

ABD’de Joe Biden’in yönetime geldikten sonra Washington ile Tahran dolaylı müzakereler başlatarak yeniden nükleer anlaşmasına geri dönüş yollarını aramaya başladı.

Ancak nisandan bu yana Viyana’da devam eden müzakerelerden henüz sonuç çıkmadı.