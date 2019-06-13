Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının endişeyle takip edildiği belirtilerek deniz ulaşımını ve Körfez bölgesindeki su yollarının güvenliğini tehdit eden eylemler kınandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da kim tarafından gerçekleştirilmiş olursa olsun Umman Körfezi'ndeki saldırının kınandığı ifade edildi.

Söz konusu saldırının, uluslararası ticaret yollarının güvenliği üzerinde tehlikeli yansımaları olacağı uyarısında bulunulan açıklamada, olayla ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısı yapıldı.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah Halid es-Sabah da BM Güvenlik Konseyinde düzenlenen, BM ve Arap Birliği arasındaki iş birliği konulu toplantıda konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kuveyt haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Sabah açıklamasında, söz konusu saldırının, su yollarını ve bölgenin güvenliğini hedef alan eylemlerin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Sabah, bölgede daha fazla gerilim yaşanmaması için uluslararası topluma gerekli tedbirleri alma çağrısı yaptı.

Umman Körfezi'nde dün sabah saatlerinde iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı'na nakledilmişti.

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.

Kaynak: AA