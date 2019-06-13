Ulusal basında çıkan haberlere göre, Ituri Eyalet Valisi Jean Bamanisa Saidi, geçen cuma günüden bu yana Hema ve Lendu kabileleri arasında şiddet olayları çıktığını belirtti.

Saidi, "Düne kadar 50 kişi hayatını kaybetti ama başka ölümlerin de olduğunu farkındayız." dedi.

Çatışmalarda çok sayıda evin ateşe verildiğini aktaran Saidi, binlerce kişinin bölgeyi terk ettiğini kaydetti.

KDC'deki şiddet olayları

Ituri eyaletinde iki kabile arasında aralık ayından bu yana devam eden şiddet olaylarında yaklaşık 200 kişi öldü. Ülkenin doğusu da 20 yıldır doğal kaynakların kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve etnik grupların çatışmalarına sahne oluyor.

Resmi kaynaklara göre, KDC'de 2017’den beri yaklaşık 2 milyon kişi, ülkenin farklı yerlerindeki şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etti.

Kaynak: AA