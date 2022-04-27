İkinci Dünya Savaşı döneminde dünyanın büyük güçleri savaşı kazanmak için akıl almaz silahlar geliştiriyordu.

Yarasa bombaları, patlayan fareler, güvercin füzeleri, tank savar köpekler, buzdan uçak gemisi bu fikirlerin en garip olanlarından sadece birkaçı.

Filmlerden fırlamış gibi gözükse de, bu silahlar akıl almaz derecede gerçekti.

Güneş Silahı da onlardan biri.

Almanya, Mayıs 1945’te teslim olduktan sonra, birçok bilgi ortaya çıktı.

“Life” dergisinin 1945 yılına ait bir sayısında, Hitler ve Alman bilim insanlarının bir güneş silahı geliştirmeye başladıkları yayınlandı.

Derginin aktardığı bilgilere göre savaşta “uzay aynası” olarak adlandırılan bir uydu ile Pittsburgh gibi ABD şehirlerini yok etmek için güneş ışınlarının kullanılması planlanıyordu.

[Fotoğraf: Life ]

Güneş Silahı kavramı basitti.

Söz konusu silah dev bir aynadan oluşacak ve güneşin gücünü, parlak bir ışık ve ısıdan oluşan dar bir ışında toplayarak yörüngeden ölümü getirecekti.

Temel çalışma prensibi, ateş yakmak için büyüteç kullanan herkes tarafından iyi biliniyor.

Life’ın haberine göre Alman ordusunun silahı geliştirmekteki amacı ise “düşmanlara ait bir şehri yakmak ya da okyanusun bir kısmındaki suları kaynatmak”.

Güneş silahı nasıl çalışacaktı, neden olmadı?

1929'da Alman fizikçi Hermann Oberth, güneş ışığını dünyadaki yoğun bir noktaya yansıtmak için 100 metre genişliğinde bir içbükey aynanın kullanılabileceği bir uzay istasyonu için planlar geliştirdi.

Daha sonra İkinci Dünya Savaşı sırasında, Hillersleben’deki Alman Ordusu Topçusu'ndaki bir grup Alman bilim adamı, Oberth'in güneş enerjisini kullanabilecek bir süper silah yaratma fikrini genişletmeye başladı.

Peki Nazileri ne engelledi?

Tasarlanan silahın maliyetinin fazla olması ve inşa süresinin onlarca yıl olacağı tahmin ediliyordu.

Naziler aynayı inşa etmek istedikleri yüksekliğe çıkabilecek kadar güçlü bir roket yapamadıkları için planı hayata geçiremediler.

Popüler kültürde de yer edindi

Vilim kurgu filminden çıkmış gibi görünen bu plan aslında birçok filme gerçekten ilham kaynağı oldu.

James Bond filmlerinden Diamonds is Forever ve Die Another Day filmlerinde, Güneş ışığını Dünya üzerindeki yıkıcı etkiye odaklayan yörüngesel silahlara yer verilmişti.

Benzer bir konsept Resident Evil: Revelations video oyununda da kullanıldı.

Oyunda, bir şehre temiz enerji sağlamak için Regia Solis kod adlı özel bir uydu kullanılıyordu.

Ancak tam kapasiteyle şehri veya diğer hedefleri yok edebilecek kadar güçlü hale geliyordu.