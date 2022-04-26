Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yirmili yaşlardaki gencin Eriha kentinde olduğu ve ağır yaralandığı belirtildi.

Filistinli gencin sağlık durumunun kritik olduğu ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ifade edilen açıklamada, gencin kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Bölgedeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Eriha yakınlarındaki Ukbet Cebr kampında Filistinli gençler ile İsrail askeri gücü arasında çıkan olaylar sırasında, askerler kalabalığa karşı gerçek ve plastik mermi kullandı. Ayrıca İsrail güçleri, bölgedeki evlere baskınlar düzenledi.

Filistinli gençler ile İsrail güçleri arasındaki olaylar, çoğunlukla askerlerin operasyonları sırasında çıkıyor.