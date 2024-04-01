Yolcu uçağı dronla çarpışmaktan kıl payı kurtuldu

3 Ocak'ta meydana gelen olay yaşandığı sırada uçak, inişe hazırlanmadan önce Sevenoaks yakınlarındaki bekleme alanına girecekti.

Yaklaşık 180 yolcu taşıyan uçak, pilotlar yakınlarda uçan cismin farkına vardığında Londra'daki Heathrow Havalimanı'na doğru saatte yaklaşık 400 km hızla uçuyordu.

Pilot kendilerine "sağ taraftan vurduğunu" belirtiği cismi "son derece yakın" diye tanımladı.

Raporda şöyle eklendi:

"Burnun biraz sağında, aynı hizada, sabit bir kerterizde ve yakın mesafede bir cismin farkına vardılar. Cisim küçüktü ancak bir dronun kendine has şekline sahipti."

"Ciddi bir çarpışma riski vardı"

Havacılıktaki ucuz atlatılan kazaları inceleyen UK Airprox Board, bu tehlikeli geçişi Kategori A sınıfına aldı; yani ciddi bir çarpışma riski sözkonusuydu.

İngiltere'de dron uçurmada yasal yükseklik sadece 120 metre ve bu araçların uçuş alanında yarattığı tehlikelere dair endişeler artıyor.

Sözkonusu dron normal sınırın 24 katı yüksekteydi ve raporda Airbus A321'in kanadına sadece 1,5 metreden biraz fazla yaklaştığı ve kokpitin de yaklaşık 10 metre uzağına geldiği ayrıntılarıyla anlatılıyor.

Hapis cezası alabilir

Dronun operatörünün bulunup bulunmadığı bilinmiyor fakat bir hava aracını tehlikeye atmaktan 5 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Dronlar jet motorunun içine çekilerek ya da ön camı kırarak uçaklarda yıkıcı hasara yol açabiliyor.

Raporda "Güvenlik Soruşturmaları tarafından yapılan radar analizi, olayın meydana geldiği yaklaşık saatte radarda görünen dron raporuyla ilişkili herhangi bir birincil veya ikincil temas olmadığına işaret ediyor. Kurulun görüşüne göre, bildirilen irtifa ve/veya cismin tanımı, bunun bir dron olabileceğini göstermek için yeterliydi" diye eklendi.

The Independent'a konuşan bir British Airways sözcüsü şöyle dedi:

"Bu tür meseleleri son derece ciddiye alıyoruz ve yetkililerin bunları araştırıp uygun önlemler alabilmesi için pilotlarımız olayları bildiriyor."