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Dünya
AP 01.07.2024 06:46

Yıldırım denizdeki kıza isabet etti

Yunanistan'ın Halkidiki plajında bir aile denize girerken yıldırım düştü, 13 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti.

Yıldırım denizdeki kıza isabet etti

Halkidiki'de bir aile, denize girerken hava bir anda bozdu. Yağmur yağmaya başlayınca aile, denizden çıkıp eşyalarını toplamaya başladı.

Bu esnada annenin, 3 metre ilerisindeki kızının üzerine yıldırım düştü. Anne yaralanırken, 13 yaşındaki kızı hayatını kaybetti.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine acil olarak çağrılan sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Baba, aniden değişen hava nedeniyle denizden çıktıklarını, eşyalarını sahilden alıp gidecekleri sırada olayın gerçekleştiğini şu sözlerle anlattı:

"Kızım bir daha yerden kalkamadı, annesi ise yaralandı. Büyük şok ve acı yaşadık.''

Şiddetli yağışların yaşandığı Halkidiki'deki Kassandra Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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