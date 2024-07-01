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Dünya
Yorkshire Live 01.07.2024 06:26

İki komşunun kavgası bir ağacı turistik cazibe merkezine çevirdi

İngiltere'nin Sheffield şehrinde 70'li yaşlarındaki iki komşunun kavgası, bir ağacı turistik cazibe merkezi haline getirdi. Hatta Google bile ağacın bulunduğu yeri, turistik bir yer olarak etiketledi.

İki komşunun kavgası bir ağacı turistik cazibe merkezine çevirdi

Sheffield'ın banliyösü Waterthorpe'da yaşayan iki komşu, 2021 yılında 'sınır anlaşmazlığı' nedeniyle kavgaya tutuştu.

Bir yıl süren anlaşmazlığın ardından Irene ve Graham Lee, 25 yıldır evlerinin önünde duran yaklaşık 5 metrelik köknarın dallarının yarısını kesti.

İkili, kuşların ağaca yuva yapması ve pisliklerle araba yollarına zarar vermesi nedeniyle öfkelenip, ağacı yarım bıraktılar. 

Google'da turistik yer olarak işaretlendi

İki komşunun kavgalarının ardından 3 yıl sonra bile birçok insan sokağa gelerek, yarısı kesilmiş ağaca bakıyorlar.

Adeta bir turistik cazibe merkezi haline gelen ağacı Google da turistik olarak işaretledi.

Ziyaretçiler de ağacın hikayesiyle beraber yorumlarını bıraktılar. Üç yıldız veren bir yorumcu şunları yazdı:

''İki komşu arasındaki kavga nedeniyle ikiye bölünen ilginç bir ağaç.''

''Hikaye haberlerde de yer aldı ve yeri ziyaret edip haberlerin gerçek hayata dönüştüğünü görmek ilginçti.''

Küslük bitmedi

Gazetecilerin ulaştığı komşulardan biri hala küslüğün devam ettiğini söyledi.

Aynı sokakta oturan bir başka sakin ise konuya dair şunları söyledi:

''İlk olduğunda insanlar caddeye çıkıyor ve iyice bakmak için yavaşça geçiyorlardı. Artık biraz eskidi, insanlar buna alıştı ama hala insanların meraklı olduğunu görüyorsunuz. Sanırım insanlar, birbirlerinden hoşlanan iki komşunun bu konuda tartışmaya başlamasına ve olayın bu kadar ileri gitmesine şaşırdılar.'' 

"İkisi de iyi insanlar"

'İkisini de anlayabiliyorum; o biçimli ve bakımlı güzel ağacını istiyordu, diğeri ise arabasını parlatıyor ve arabasını yıkıyor. Arabasını oraya koyuyor ve kuşlar ağaca giriyor ve bu onun ağacı bile değil. İkisi de bahçelerini güzel tutuyor, bu yüzden her ikisinin de bakış açılarını anlayabilirsiniz. Ama yanından geçtiğinizde ikisi de size el sallıyor, ikisi de iyi insanlar.''

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