Aborjinler, korku salan timsahı yedi

Bulla kasabasında geçen hafta yaşanan olayda, uzun süredir çocuklara ve köpeklere saldıran yaklaşık 3,6 metrelik timsah yakalandı.

Polisin açıklamasında, yerel topluluğa ciddi risk oluşturduğu gerekçesiyle ekiplerin timsahı öldürdüğü belirtildi.

Kuzey Toprakları Polis Teşkilatı'ndan Andrew McBride, yerli topluluğun önde gelen liderlerinin yanı sıra Ulusal Park ve Yaban Hayatını Koruma yetkilileriyle görüştüklerini ve timsahı öldürme kararı aldıklarını söyledi.

"Ziyafet çekildi"

McBride, bunun ardından timsahın yerliler tarafından geleneksel şekilde pişirilip yendiğini belirtti.

Polis, hayvanın bir kısmının muz yapraklarına sarılarak yer altında pişirildiğini, diğer bölümüyle de timsah kuyruğu çorbası yapıldığını ifade etti.

McBride, "Geleneklere uygun şekilde epey büyük bir ziyafet çekildi" dedi.

İnsanlara ve köpeklere saldırıyor

Yetkililer, timsahın nisanda yaşanan sel sonucunda bölgedeki Baines Nehri'ne ulaştığını söyledi.

Nehir etrafında yerleşim yerleri olduğu, timsahın da son dönemde çocuklara ve yetişkinlere saldırdığı, birkaç kişinin de köpeğini öldürdüğü belirtildi.

Queensland eyaletinde nisanda yaşanan bir olayda, 16 yaşındaki bir çocuk yüzerken timsah saldırısına uğrayarak yaşamını yitirmişti.