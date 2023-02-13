Yeni Zelanda'nın kuzeyini Gabrielle Kasırgası vurdu.

Şiddetli yağmur ve fırtına ile etkisini gösteren kasırga nedeniyle en az 46 bin ev elektriksiz kalırken, yüzlerce uçuş iptal edildi.

Kasırgadan ülke nüfusunun 3’te 1’i etkilenirken, 9 bölgede OHAL ilan edildi. Dünden bu yana sel ve su baskınları nedeniyle çok sayıda kişi tahliye edildi.

Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı Başkanı Kieran McAnulty yaptığı açıklamada, hükümetin ülke tarihindeki 3’üncü OHAL’i ilan etmeyi düşündüğünü ifade ederek, elektrik şebekesini eski haline getirmenin günler alabileceğini belirtti.

Henüz karaya ulaşmayan kasırga nedeniyle bazı bölgelerde rüzgarın hızı saatte 140 kilometreye kadar ulaştı.