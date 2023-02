Haavisto, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleşen ikili görüşme sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye başsağlığı dileyen Haavisto, "Finlandiya olarak kurtarma ekiplerimiz sahada ve yardımlarımızı iletiyoruz. Yardımlarımızı devam ettirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Haavisto, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'nın saldırgan tavrını sürdürdüğünü belirterek, "Ukrayna'daki durum, Rusya'nın acımasız saldırganlığı nedeniyle ciddi. Ukrayna'ya güçlü insani, mali ve askeri yardımlarımızı ve Rusya üzerindeki yaptırım baskısını sürdüreceğiz" diye konuştu.

Ukrayna'ya 400 milyon avro değerinde askeri destek gönderdiklerini anımsatan Haavisto, "Bir sonraki destek paketi için hazırlanıyoruz. Leopard tanklarıyla ilgili kesin bir karar hükümet tarafından henüz alınmadı. Öyle ya da böyle Leopard tankları konusunun bir parçası olacağız. Bu konuda Almanya ve Polonya ile sürekli iletişim halindeyiz. Güvenlik gerekçesiyle Ukrayna'ya gönderdiğimiz askeri desteklerin detaylarını açıklamama politikamız olduğunu da eklemek isterim." ifadelerini kullandı.

Haavisto, NATO üyeliği için başvurularını onaylayan ülkelere teşekkür ederek, konu hakkında Türkiye ve Macaristan ile temasta olduklarını belirtti.

İklim güvenliği konusunu da görüştüklerine değinen Haavisto, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına ve Rus enerji kaynaklarına veya fosil kaynaklarına bağımlılığın nasıl azaltılacağına baktığınızda Avrupa'da yeşil geçiş şimdi daha da önemli" dedi.

"Tüm ülkelerin hassas olduğu alanları var"

Baerbock da konuşmasında iki ülkenin ortak değerler ve ortak politikalara sahip olduğunu belirterek, "Jeopolitik koordinatlar 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırganlık ve savaşla değişti" diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın bu gelişme ardından NATO üyeliğine başvurduğunu hatırlatan Baerbock, Finlandiya'nın Rusya'yla 1340 kilometrelik bir kara sınırı olduğuna da işaret etti.

Baerbock, iki ülkenin NATO üyeliğinin ittifakı güçlendireceğini de söyledi.

Bakan Baerbock, toplantının soru cevap kısmında ise bu konuda her duruma hazır olmak gerektiğini aktararak, "Barışı korumak için her şeyi yapmalıyız. Şu an tüm ülkelerin hassas olduğu alanlar var. Bunu Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde de gördük. Bu bize ihtiyacımız olduğunda yardım edecek dostlarımız ve ortaklarımızın ne kadar önemli olduğunu gösterdi" şeklinde konuştu.

"Savaş uçaklarıyla ilgili tartışma ise bizim içinde yer aldığımız bir tartışma değil"

Baerbock, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili ise "Geçmişte sorunlara farklı şekilde yaklaşılıyordu şimdi daha farklı şekilde yaklaşılıyor. Ukrayna'yı sadece insani ve finansal olarak desteklemiyoruz ayrıca askeri olarak da destekliyoruz. Çünkü bu saldırı, Avrupa'nın barışı ile BM Şartı'na bir saldırıdır " ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Rusya'dan aldığı saldırmama sözü karşılığında nükleer silahlarından vazgeçtiğine işaret eden Baerbock, bu durum karşısında Almanya'nın Ukrayna'ya kendisini koruması için her türlü desteği verdiğini söyledi.

Birlikte hareket edilirse Ukrayna'ya verilecek desteğin etkili olacağının da altını çizen Baerbock, "Leopar tankları gönderme konusunda diğer ortaklarımızın da katılımına ihtiyacımız var. Diğer ülkelerin bu kararı almasından mutluluk duyarız. Savaş uçaklarıyla ilgili tartışma ise bizim içinde yer aldığımız bir tartışma değil" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu Rusya'yla iyi bir ilişki ve öngörülebilir bir gelecek mümkün değil"

Baerbock, ABD ve Kanada'da vurulan yüksek irtifada uçan hava araçlarıyla ilgili soruya da yanıt vererek, "Casus balonlar ciddi bir sorun. Eğer bir casus balon bir ülkenin hava sahasını ihlal ediyorsa bu uluslararası hukukun ihlalidir" dedi.

Ülkesinin spekülasyonlara prim vermediğini söyleyen Baerbock, Almanya'nın konuyla ilgili bilgileri toplayarak NATO üyeleri ve ABD ile işbirliği içinde değerlendirdiğine dikkati çekti.

Almanya-Rusya ilişkileriyle ilgili ise "Bu Rusya'yla iyi bir ilişki ve öngörülebilir bir gelecek mümkün değil" ifadelerini kullanan Baerbock, Rusya'nın Avrupa'nın güvenliğini ve huzuruna da savaş açtığını kaydetti.

Rusya'yla geçmişte iyi ilişkiler kurmuş AB üyesi olmayan ülkelerin de endişeli olduğuna işaret eden Baerbock, Rusya'ya karşı küresel bir işbirliğiyle Ukrayna'yı desteklemenin yanında Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine de destek verildiğini dile getirdi.

Baerbock, iki ülkenin NATO üyeliği yolunda önemli adımlar attığını vurguladı.