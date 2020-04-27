Ardern, Auckland kentinde yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da 8 gündür tespit edilen yeni COVID-19 vaka sayısının tek haneli olduğuna dikkati çekerek, "Bu savaşı kazandık." dedi.

Başbakan Ardern, şunları söyledi:

"Yok etmek, sıfıra ulaşabileceğimiz anlamına geliyor ancak yine de az sayıda vaka tekrar ortaya çıkabilir, bu başarısız olduğumuz anlamına gelmez. Bu, sadece vakaların çok agresif bir şekilde yönetilmesi, bu sayıların düşük tutulması ve tekrar yavaş yavaş kaybolması için sıfır tolerans yaklaşımına sahip bir konumda olduğumuz anlamına gelir."

"Bunu beraber başardık"

Ardern, Yeni Zelandalıların virüsün yayılmasına karşı verdiği mücadeleden övgüyle bahsederek, "Bunu beraber başardık." dedi.

Başbakan Ardern, COVID-19'a karşı kısıtlamaların gevşetildiği ülkede yaklaşık 400 bin kişinin yarın işine dönebileceğini belirtti.

Yeni Zelanda'nın COVID-19'la mücadelede Avustralya ile iş birliği yapıp yapmayacağı konusuna da değinen Ardern, hükümetinin şu anda yerel olarak virüsle savaşmaya odaklandığını kaydetti.

Ardern, "Sınırlarımızı çok erken açarak, Yeni Zelandalıların COVID-19'la mücadelede yaptıkları çalışmaları tehlikeye atmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda'da ölü sayısı 19'a yükseldi

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Ashley Bloomfield, COVID-19 nedeniyle Auckland kentindeki hastanede tedavi altına alınan ve daha önceden de sağlık sorunları bulunan 90 yaşlarındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle ülkedeki COVID-19 kaynaklı ölüm sayısının 19'a yükseldiğini belirtmişti.

Son 24 saatte yapılan testlerde 5 kişinin daha virüse yakalandığını aktaran Bloomfield, ülkedeki toplam vaka sayısının bin 469'a ulaştığını ve bunlardan bin 180'inin iyileştiğini açıklamıştı.