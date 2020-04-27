Haber Giriş: Kaynak: AA
Hollanda'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 500'ü aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 43 artarak 4 bin 518'e ulaştı.
Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü, COVID-19'la ilgili verileri güncelledi.
Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 10 bin 521 oldu.
COVID-19 görülen kişi sayısının 400 artarak 38 bin 245'e çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 43 artışla 4 bin 518'e yükseldi.
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