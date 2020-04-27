ABD California eyaletinde, okyanustaki yunuslar mavi ışık yayan planktonların arasında yüzdü.

"Biyolüminesans" olarak adlandırılan bu nadir deniz olayını görüntülemeyi başaran Patrick Coyne, “Dün gece gerçekten hayatımın en büyülü gecelerinden biriydi. Biyolüminesansta yüzen yunusların nadir görüntüsünü yakaladım. Bu benim hayalimdi ve bunu başardım” dedi.

Biyolüminesans nedir?

Biyolüminesans, bazı canlı organizmaların gerçekleştirdiği, kimyasal reaksiyonlar sırasında kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesi ile ışık üretilmesi ve yayılması olayına verilen isimdir.

[Fotoğraf: DHA]