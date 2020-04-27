Haber Giriş: Kaynak: DHA
ABD'de yunuslar ışık saçan planktonlar arasında yüzdü
ABD'nin California eyaletinde, okyanusta ışık saçan planktonların arasında yüzen yunuslar kameraya yansıdı.
ABD California eyaletinde, okyanustaki yunuslar mavi ışık yayan planktonların arasında yüzdü.
"Biyolüminesans" olarak adlandırılan bu nadir deniz olayını görüntülemeyi başaran Patrick Coyne, “Dün gece gerçekten hayatımın en büyülü gecelerinden biriydi. Biyolüminesansta yüzen yunusların nadir görüntüsünü yakaladım. Bu benim hayalimdi ve bunu başardım” dedi.
Biyolüminesans nedir?
Biyolüminesans, bazı canlı organizmaların gerçekleştirdiği, kimyasal reaksiyonlar sırasında kimyasal enerjinin ışık enerjisine dönüştürülmesi ile ışık üretilmesi ve yayılması olayına verilen isimdir.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: okyanus ışık saçan planktonlar abd californiaSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 15:52
Son Haberler
- 16:14
- 16:18
- 15:48
- 15:50
- 15:57
Sıradaki Haber
Hollanda'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı 4 bin 500'ü aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz