İngiltere'nin başkenti Londra'da 10 binlerce kişi İslamofobi, antisemitizm ve ırkçılığa karşı yürüdü ve Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırılarını protesto etti.

''Irkçılığa Karşı Dur'' platformunun düzenlediği, aralarında İngiltere'de faaliyet gösteren Müslüman sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı çok sayıda örgüt tarafından desteklenen yürüyüşte İslamofobi, antisemitizm ve ırkçılık protesto edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü vesilesiyle düzenlenen yürüyüşte, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün gerçekleşen İslamofobik terör saldırıları da protesto edilerek, kurbanlarla dayanışma mesajları verildi.

''Christchurch, bir daha asla!'' sloganının atıldığı yürüyüşün organizatörleri de sosyal medyadan yayımladıkları mesajda, "Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırıları ırkçılığa karşı küresel hareketin acilen eyleme geçmesi için bir uyarı niteliğinde'' ifadesini kullandı.

Hollanda'da anma töreni

Müslümanların kurduğu NIDA Partisi tarafından organize edilen törene, Müslümanların yanı sıra Yahudi ve Hristiyan din adamları ile Hollandalılar katıldı.

Törende, birlik ve beraberlik mesajları verilirken, saldırının sadece Müslümanlara değil tüm insanlığa karşı yapıldığına vurgu yapıldı.

Rotterdam Liberal Yahudi Birliği Hahamı Albert Ringer, yaşananların sadece Yeni Zelanda'daki terör saldırısına maruz kalanların ve Müslümanların değil herkesin problemi olduğunu söyledi.

Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin belki de dünyaya güzellik katacağını ve dünyanın geleceği için faydalı işler yapacağını belirten Ringer, "Dünya hepimizindir. Bugün burada hep birlikte dünyanın geleceği için mücadele ettiğimizi ve bunun için dimdik durduğumuzu göstermemiz lazım" dedi.

Ringer, barışın sadece söylemde değil eylemde de gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Kilise görevlisi Hollandalı eski siyasetçi Setkien Sies, terör saldırısının çok korkunç olduğunu ve bu yüzden dayanışma için anma törenine katıldığını dile getirdi.

Söz konusu terör saldırısının sadece Müslümanlara karşı değil tüm insanlığa karşı yapıldığının altını çizen Sies, "Dünya genelinde hepimizi etkileyen bir kötülük var. Sıkça bir araya gelerek ön yargıları bertaraf edip tekrar güven kazanılması lazım. Bunu da sevgi ile başarabiliriz. Sevginin olduğu yerde korku olmaz" ifadelerini kullandı.

Dinler ve Hayat Felsefesi Platformu Başkanı Dorine Cleton da korkunç olarak nitelediği terör saldırısından şoke olduğunu belirterek, "Bir insanın sadece bir dine mensup olduğu için öldürülmesi düşünülebilecek en kötü şeydir. Bunun bir de özellikle en zayıf olduğu ibadet esnasında yapılması daha da kötüdür" şeklinde konuştu.

Almanya'da ırkçılık karşıtı protesto

Berlin'in en merkezi yeri Kudamm'daki gösteride Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısı protesto edildi, saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

''Irkçılığa ve faşizme karşı omuz omuza'' temasıyla bir araya gelen göstericiler, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınayan ve üzerlerinde ''İslamofobi değil İslam nefreti'', ''Uyruğumuz İnsan'', ''Müslümanlara karşı nefrete hayır'' yazılı döviz ve pankartlar açtı.

Yaklaşık 500 kişinin katıldığı gösteriye, İslam Federasyonu, Berlin Türk Toplumu temsilcileri ve Yeşiller Partisi Federal Meclis Üyesi Canan Bayram da katıldı.

Kaynak: AA