New Zealand Herald gazetesinin haberine göre, Başbakanlık Ofisi, terörist Tarrant'ın hazırladığı "göçmen ve Müslüman karşıtı" açıklamaların olduğu onlarca sayfalık manifestonun bir kopyasının saldırıdan 10 dakika önce elektronik posta yoluyla kendilerine ulaştığını teyit etti.

Nefret manifestosunun Başbakanlık Ofisi dışında, aralarında ana muhalefetteki Ulusal Parti lideri Simon Bridges, Parlamento Sözcüsü Trevor Mallard ile çok sayıda yerli ve yabancı basın organının bulunduğu 70 kadar farklı alıcıya iletildiği belirtildi.

“Elektronik posta, saldırının nedenlerini ortaya koyuyordu”

Habere göre, Yeni Zelanda Başbakanlık Sözcüsü, yaptığı açıklamada, saldırının nefret manifestosunda "yaşanmış" gibi anlatıldığı bilgisini paylaşarak, "Elektronik posta, saldırının nedenlerini ortaya koyuyordu. 'Bunu yapmak üzereyim' gibi bir şey demiyordu. Saldırıyı durdurmak için bir fırsat yoktu." ifadelerini kullandı.

Nefret manifestosunun Başbakanlık Ofisinin yönettiği elektronik posta hesabına gönderildiğini kaydeden Sözcü, ofisteki görevlinin bunu "standart prosedürleri" uygulayarak parlamentonun güvenlik birimine ilettiğini ardından da polise gönderildiğini bildirdi.

Nefret manifestosunda göçmen ve Müslüman karşıtı ifadelerin yanı sıra Türkiye ve Türklere yönelik tehditler bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok kişi suikast listesinde yer alıyordu.

Kaynak: AA