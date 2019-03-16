Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırıları, Müslümanlara karşı işlenen nefret suçlarının ne kadar arttığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu tür durumlarda hem politikacıların söyledikleri hem de medyanın olayı nasıl lanse ettiği hayati bir önem taşıyor.

İngiltere medyasının Yeni Zelanda'daki terör saldırısını ele alışı ise hayal kırıklığı yarattı.

Daily Mirror

Daily Mirror gazetesi manşetinde, teröristin çocukluk fotoğrafı kullanılarak "Büyüyünce cani, aşırı sağcı katil olan melek gibi bir çocuk" ifadesi yer aldı.

The Guardian

The Guardian gazetesi, "Yeni Zelanda'da bir katliam, silahlı saldırgan 49 kişiyi camide öldürdü" ifadesini kullandı. Aslında Yeni Zelanda Başbakanı bunun bir terör saldırısı olduğunu dile getirmişti.

The Times

The Times gazetesinde ise, toplu bir saldırıdan bahsedilmesine rağmen herhangi bir terör ifadesine yer verilmedi.

Daily Mirror gazetesinde, 2015'te gerçekleşen Paris saldırısı, terör saldırısı olarak nitelendirilerek, manşetinde 140 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti. Terörü gerçekleştiren kişinin ise bıçaklı bir fotoğrafı kullanılmıştı.

Kaynak: TRT World / Nisa Yıldırım