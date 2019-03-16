Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad, camilerin Müslümanlar için en güvenli mekan olduğunu ifade etti.

Müslümanları korkutarak ibadethanelerden uzak tutmaya çalışanlara karşı dik durulmasını ve güvenliğin artırılmasını istedi.



"Camilere sahip çıkın"

Awad yaptığı açıklamada, "Bu saldırı ile İslam karşıtı olanlar korkmamızı istiyor. Camilerin boş kalmasını istiyorlar. Göçmenlerin korkmasını istiyorlar. Amerika’daki ve dünya müslümanlarına çağrımızdır: camilerinizi asla terk etmeyin. Camileriniz sizin güvenle barınabileceğiniz yerlerdir" dedi.

"Güvenlik güçlerine güvenliği arttırmaları çağrısında bulunuyoruz"

Nihad Awad, TRT Haber aracılığıyla ülkedeki yerel yöneticilere ve Müslümanlara seslenerek, "Amerika Birleşik Devletleri’nde 3 bin cami var. Müslümanlar yeterli güvenlik önlemi alındığından emin olsunlar. Aynı zamanda federal ve yerel düzeyde güvenlik güçlerine güvenliği arttırmaları çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Başkan Trump’ın tepkisi zayıftı"

Nihad Awad, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerini eleştirdi.

Son dönemdeki politikaların, İslam karşıtı saldırılara kapı araladığını dile getiren Awad, "Başkan Trump’ın tepkisi zayıftı. Gerçeği göz ardı etmeye çalışıyor. Hatta sözleri ve politikaları Amerika ve dünya çapındaki benzeri gruplara ilham kaynağı bile oluyor" şeklinde konuştu.

Nihad Awad, Trump’ın, Yeni Zelanda'daki saldırıyı "Beyaz ırkçıların düzenlediği terör saldırısı" olarak tanıması gerektiğini vurguladı.

Awad, İslam karşıtlığına karşı kendilerine dünya çapında destek veren farklı din mensuplarına da teşekkür etti.

Kaynak: TRT Haber