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Dünya
AA 22.06.2023 11:24

Yeni Zelanda’da yerli halkın ameliyat sıralarında öne alınmasına tepki

Yeni Zelanda’da başta Maoriler olmak üzere Pasifik etnik gruplarının bazı kliniklerce kullanılan algoritmalarla ameliyat sıralarında öne alınması, tartışma konusu oldu.

Yeni Zelanda’da yerli halkın ameliyat sıralarında öne alınmasına tepki

Yeni Zelanda’nın Auckland şehrinde, bazı kliniklerin ameliyat bekleme sırası için kullandığı algoritmada, hastaların ne kadar süredir beklediği, ekonomik durumu, nerede yaşadığı gibi faktörlerin yanı sıra etnisitenin de hesaba katıldığı ortaya çıktı.

Söz konusu sistemde başta Maoriler olmak üzere Pasifik etnik gruplarına öncelik verildiği, beyaz Yeni Zelandalılar ve diğer etnik grupların ise alt sıralara koyulduğu anlaşıldı.

Yeni Zelanda ZB radyosunun, etnik ayrımcılığı ortaya çıkarmasının ardından klinikler, algoritmanın geçmişten bu yana süregelen kamu sağlığı sistemindeki eşitsizliklerin dengelenmesi amacıyla uygulandığını savundu.

Başbakan Hipkins'ten "uygulamanın yakından incelenmesi" talimatı

Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, yaptığı açıklamada, Maori ve diğer Pasifik Adası etnik gruplarının, sağlık sisteminde kayırıldığına dair kanıtların açık olduğunu belirtti.

Hipkins, Sağlık Bakanı Ayesha Verrall’a, ayrımcılığa esas bilgileri değiştirmediklerinden emin olmak için uygulamanın yakından incelenmesi ve sorunun ortadan kaldırılması talimatını verdiğini aktardı.

Ülkedeki diğer siyasetçiler de "ırkın, ameliyat önceliğine karar vermede rol oynamaması gerektiğini" vurguladı.

Algoritmanın, Auckland’deki kliniklerce şubattan bu yana kullanıldığı ve 2020’den bu yana benzer uygulamaların olduğu kaydedildi.

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