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Dünya
AA 22.06.2023 09:34

Brent petrolün varil fiyatı 76,75 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,75 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 76,75 dolar

Dün 77,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,48 düşüşle 76,75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,23 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanının daha fazla faiz artırımına gidileceğini işaret etmesinin ardından talep endişelerinin artması etkili oldu.

Fed Başkanı Jerome Powell, Kongre'de yaptığı sunumda, faiz oranının bu yıl biraz daha artırılacağının sinyalini verdi. Powell, enflasyonu yüzde 2'ye indirme hedefinde yolun uzun olduğunu belirterek, neredeyse tüm Federal Açık Piyasa Komitesi yetkililerinin faiz oranlarının yıl sonuna kadar biraz daha yükseltilmesinde hemfikir olduklarını söyledi.

Powell'in sözlerinden sonra ABD'de ekonomik büyümede yavaşlama ve petrol talebinde düşüş olacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü ülkede ham petrol stoklarının geçen hafta 1,2 milyon varil düştüğünü açıkladı. Beklenti stokların 433 bin varil düşmesi yönündeydi. Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de petrol talebinin yükseldiğini gösteren veriler, fiyatların düşüşünü kısıtladı. Uzmanlar, gün içinde ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin açıklayacağı resmi verileri bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,01 ile 77,10 dolar aralığının direnç, 76,49 ile 76,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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