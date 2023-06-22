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Dünya
Reuters 22.06.2023 07:43

Hollanda'nın Stonehenge'i: 4 bin yıllık kutsal alan keşfedildi

Hollandalı arkeologlar hendekler ve mezar höyüklerinden oluşan, aynı zamanda güneş takvimi olarak kullanılan, 4 bin yıllık bir kutsal alan keşfedildi.

Hollanda'nın Stonehenge'i: 4 bin yıllık kutsal alan keşfedildi
[Fotograf: Reuters]

İngiltere'nin ünlü Stonehenge'i gibi, en az üç futbol sahası büyüklüğünde olan ve toprak ve ahşapla inşa edilen kutsal alan, güneşle aynı hizada olacak şekilde inşa edilmiş.

Tiel belediyesinden yapılan açıklamaya göre arkeologlar, ayrıca Rotterdam'ın doğusunda, açıklıklardan güneşin parladığı noktalarda hayvan iskeletleri, insan kafatasları ve bronz bir mızrak ucu gibi değerli eşyalar keşfettiler.

Hollanda'nın Stonehenge'i: 4 bin yıllık kutsal alan keşfedildi

Arkeologlardan yapılan açıklamada "En büyük höyük, güneş takvimi görevi görüyordu. İngiltere'deki Stonehenge'in ünlü taşları gibi" denildi.

Keşif yapanlar "Bu kutsal alan çok önemli bir yer olmalı insanların yılın özel günlerini takip ettikleri, ayinler yaptıkları ve ölülerini gömdükleri bir yer. Alaylar için kullanılan patikalar boyunca sıra sıra direkler duruyordu." ifadeleri kullanıldı.

Arkeologlar 2017 yılında bölgeyi kazarken birkaç mezar da keşfettiler. Bir mezar, günümüz Irak'ı olan Mezopotamya'dan cam boncukla gömülmüş bir kadına aitti.

Hollanda'nın Stonehenge'i: 4 bin yıllık kutsal alan keşfedildi

Hollanda'da bulunan en eski boncuk olduğu biliniyor ve araştırmacılar, bunun bu bölgedeki insanların yaklaşık 5.000 km uzaktaki insanlarla temas halinde olduğunu kanıtladığını söyledi.

Arkeologlar, Taş Devri, Tunç Devri, Demir Çağı, Roma İmparatorluğu ve Orta Çağ'a ait bir milyondan fazla kazılmış objeyi araştırmak için altı yıl harcadılar.

Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanın üzeri kapatıldı.

Keşiflerden bazıları Tiel'deki yerel bir müzede ve Hollanda Ulusal Eski Eserler Müzesi'nde sergilenecek.

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