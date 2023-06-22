Çin'de barbekü restoranında patlama: 31 ölü

Haber ajansı Şinhua, Çarşamba akşamı meydana gelen patlamayla ilgili olarak, b"Sıvılaştırılmış petrol gazı sızıntısı, bir barbekü restoranının çalışması sırasında patlamaya neden oldu" dedi.

İlk belirlemelere göre en az 31 kişi hayatını kayetti.

Ajans, yedi kişinin daha tıbbi tedavi gördüğünü ve bunlardan birinin "kritik durumda" olduğunu söyledi.

Şinhua, diğer iki kişinin ciddi yanıklara maruz kaldığını, ikisinin hafif yaralandığını ve ikisinde de uçan camların neden olduğu çiziklerle olayı atlattığını duyurdu.

Çarşamba günü yerel saatle 20:40 civarında yaşanan patlama, Ningxia özerk bölgesinin başkenti Yinchuan şehir merkezindeki Fuyang Barbecue Restaurant'ta meydana geldi.

Kurtarma çalışmalarının Perşembe günü sabah 4'te sona erdiği belirtildi.

Patlama, Çin'deki üç günlük Dragon Boat festival tatilinin arifesinde meydana geldi .