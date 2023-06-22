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Dünya
AA 22.06.2023 06:30

ABD'de savcı, Trump'ın Ruslarla görüşmesinin illegal olmadığını savundu

ABD Kongresinde konuşan Özel Yetkili Savcı John Durham, eski ABD Başkanı Donald Trump ile Rus heyeti arasındaki görüşmede suç unsuru olmadığını söyledi.

ABD'de savcı, Trump'ın Ruslarla görüşmesinin illegal olmadığını savundu

Meclis Yargı Komitesine ifade veren Durham, 2016 başkanlık seçimleri öncesi Trump'ın Ruslarla yaptığı görüşmede "illegal unsur olmadığını" savunurken, görüşme esnasında Trump'ın "Hillary Clinton hakkında da konuşmadığını" belirtti.

California'nın Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Adam Schiff, Durham'ı, Trump Tower'da Rus heyetiyle yapılan toplantının önemini küçük göstermekle suçladı.

John Durham, kendisi olsa böyle bir toplantı yapmayı tercih etmeyeceğini fakat söz konusu toplantıda suç unsuru teşkil edecek yeterince delil bulunmadığını söyledi.

Özel yetkili savcı, Trump-Rusya soruşturmasıyla ilgili 306 sayfalık raporunun ayrıntıları hakkında Meclis Yargı Komitesi önünde 5 saatten fazla süren ifadesinde, "Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde partizan veya siyasi amaçları ilerletme amacıyla hareket etmedik." dedi.

Trump ile Rus heyet arasındaki görüşmeye dair Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) yürüttüğü soruşturmaya dair raporundaki eleştirilerinin arkasında duran Durham, bununla birlikte 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya'nın müdahalesiyle ilgili "önemli kanıtlar" olduğunu da doğruladı.

Rus hükümetinin, 2016 ABD başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın kökenlerini araştırmak üzere Trump döneminde 2019'da özel yetkili savcı olarak atanan John Durham, 16 Mayıs'ta açıkladığı nihai raporunda, FBI ve Adalet Bakanlığının "yasalara bağlı kalma konusundaki önemli görevlerini yerine getirmede başarısız oldukları" kanaatine varmıştı.

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