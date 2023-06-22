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Dünya
The Guardian 22.06.2023 06:45

Neandertallerin bilinen en eski mağara resimleri ortaya çıktı

Bilim insanları, Loire vadisindeki yüzlerce soluk çizgi, nokta ve dalgalı çizginin 57 bin yıldan daha uzun bir süre önce çizildiğini açıkladı.

Neandertallerin bilinen en eski mağara resimleri ortaya çıktı

Araştırmacılar, parmak yivleri olarak adlandırılan desenlerin, Loire vadisindeki La Roche-Cotard'daki mağaranın en uzun ve en düz duvarının bölümlerinde görüldüğünü ve 57 bin yıldan daha uzun bir süre önce, modern insanlar bölgeye gelmeden önce çizilidiğini söyledi.

Tours Üniversitesi'nden bir arkeolog olan Jean-Claude Marquet, "Bu çizimler hızlı bir şekilde önceden düşünülmeden yapılmadı. Planlandı, yapılandırıldı ve uygulandı" dedi.

Panellerden bazılarının işaretler açısından zengin olduğunu, bunların iş birliklerinin ürünü olabileceğini söyledi.

Mağara, 1846'da Loire kıyısındaki taş ocağı çalışmaları sırasında keşfedildi.

1912'deki sınırlı kazılarda, bölgeden hayvan kemikleri ve Neandertal taş aletleri çıkarıldı.

2008'den itibaren mağaranın tamamını ortaya çıkarmak için daha kapsamlı kazılar yapıldı.

Bugün mağara, nehir kıyısının 33 metre derinliğine ulaşan dört ana bağlantı odasına sahip.

Neandertallerin, aletlerin ve kemiklerin bulunduğu ilk odada ve mağara girişinin önünde yaşadığı görülüyor.

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