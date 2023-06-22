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Dünya
AA 22.06.2023 11:21

ABD'nin Teksas eyaletindeki kasırgalarda 3 kişi öldü

ABD'nin Teksas eyaletinde dün meydana gelen ve kuzeydeki Matador kasabasını vuran kasırgalarda 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Teksas eyaletindeki kasırgalarda 3 kişi öldü

Teksas'ın Lubbock kasabasındaki Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) William Iwasko, dün yerel saatle 21.30 sularında meydana gelen fırtınalarla beraber üç kasırganın gözlemlendiğini ve Matador'daki kasırganın bölgede ciddi tahribata yol açtığını açıkladı.

Matador Belediye Başkanı Pat Smith, şiddetli fırtınalar sonucu oluşan kasırgaların ve tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışının, kasaba ve çevresini vurduğunu belirtti.

Smith, kasırga nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve kasabanın çevresinde ciddi zararların meydana geldiğini aktardı.

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