Bıçaklı saldırı, Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde meydana geldi.

Bir alışveriş merkezinin süpermarketine giren saldırgan, birçok kişiyi bıçakla yaraladı.

Başbakan Jacinda Ardern olayı, gözetim altındaki bir Sri Lanka vatandaşının "terörist saldırısı" olarak nitelendirdi.

Ardern, polisin sadırganı saldırı ardından 60 saniye içinde öldürüldüğünü söyledi.

Ekim 2011'de Yeni Zelanda'ya gelen adamın, 2016'dan bu yana ulusal güvenlik tarafından yakın takipte olduğu açıklandı.

Yeni Zelanda basınında kimliği belirlenemeyen adamın DEAŞ terör örgütünden ilham aldığı iddia edildi.

Yerel kaynaklar, hastaneye kaldırılan altı hastadan üçünün kritik olduğunu açıkladı.