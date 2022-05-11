Yeni Zelanda hükümeti, 31 Temmuz’dan itibaren, Çin ve Hindistan gibi diğer ülkelerden gelenlere de kapılarını açma kararı aldı.

Bu tarihten başlayarak, kalkış öncesi zorunlu COVID-19 testi uygulamasının da kaldırılacağı vurgulandı.

Başbakan Jacinda Ardern, kaldırılan sınır tedbirlerinin, ülkeye vasıflı göçmen işçi akışını da artıracağını söyledi.

Salgından önce yılda 3 milyon turist ağırlıyordu

Ülke, sınırlarını geçen ay Avustralya vatandaşlarına ve aralarında ABD ve İngiltere’nin de bulunduğu 50’den fazla Avrupa ülkesine açmıştı.

Küresel salgından önce her yıl yaklaşık 3 milyon turistin uğrak noktası olan Yeni Zelanda’da turizm, ülkenin önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor.