Haber Giriş: 11 Mayıs 2022 Çarşamba 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yeni Zelanda sınırlarını tamamen turistlere açtı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Koronavirüs salgınında uyguladığı sıkı tedbirlerle bilinen Yeni Zelanda’nın temmuz sonu itibarıyla kapılarını tüm ülkelere açacağı duyuruldu.
Yeni Zelanda hükümeti, 31 Temmuz’dan itibaren, Çin ve Hindistan gibi diğer ülkelerden gelenlere de kapılarını açma kararı aldı.
Bu tarihten başlayarak, kalkış öncesi zorunlu COVID-19 testi uygulamasının da kaldırılacağı vurgulandı.
Başbakan Jacinda Ardern, kaldırılan sınır tedbirlerinin, ülkeye vasıflı göçmen işçi akışını da artıracağını söyledi.
Salgından önce yılda 3 milyon turist ağırlıyordu
Ülke, sınırlarını geçen ay Avustralya vatandaşlarına ve aralarında ABD ve İngiltere’nin de bulunduğu 50’den fazla Avrupa ülkesine açmıştı.
Küresel salgından önce her yıl yaklaşık 3 milyon turistin uğrak noktası olan Yeni Zelanda’da turizm, ülkenin önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor.
Etiketler: Koronavirüs Yeni Zelanda
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