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Dünya
AA 12.11.2024 10:19

Yeni Zelanda Başbakanı, devlet ve kilise bakımında istismara uğrayan mağdurlardan özür diledi

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, 1950-2019'da devlet veya kilise bakımı altında istismara maruz kalan yüz binlerce çocuk ve yetişkin mağdurdan özür diledi.

Yeni Zelanda Başbakanı, devlet ve kilise bakımında istismara uğrayan mağdurlardan özür diledi

Luxon, Parlamento'da yaptığı konuşmada, 70 yılda istismara maruz kalan mağdurlardan ve ailelerinden resmen özür diledi.

"Bugün bu özrü hem kendi adıma hem de önceki hükümetler adına yapıyorum" diyen Luxon, "Yeni Zelanda'nın sizin için daha iyisini yapmamış olmasından dolayı derin üzüntü duyuyorum" diye konuştu.

Luxon, mağdurların ifadelerine inanılmaması, personelin mağdurları görmezden gelmesi ve devletin bakım altındakileri yeterli korumamasından dolayı üzgün olduğunu dile getirdi.

İstismarcılar adalet önüne çıkarılmadığı için de özür dileyen Luxon, "Korkunçtu. Yürek parçalayıcıydı. Yanlıştı ve asla yaşanmamalıydı" dedi.

Yeni Zelanda'nın Kraliyet Soruşturma Komisyonu, 1950-2019'da devlet veya kilise bakımı altındaki 655 bin kişiden yaklaşık 200 bin çocuk ve yetişkinin istismara maruz kaldığını tespit etmişti.

Raporda, istismara uğrayanların büyük çoğunluğunun yerli halk Maoriler olduğu belirtilmiş, istismarın boyutu için "tahmin edilemez" vurgusu yapılmıştı.

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