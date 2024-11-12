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Dünya
AA 12.11.2024 10:03

Musk'ın kurduğu "America PAC"ın, Trump'ın seçilmesi için yaklaşık 200 milyon dolar harcadığı iddiası

ABD'li milyarder Elon Musk'ın kurduğu "America PAC" adlı siyasi eylem komitesinin, 5 Kasım'daki seçimlerde Cumhuriyetçi Partinin başkan adayı Donald Trump'ın seçilmesi için yaklaşık 200 milyon dolar harcadığı iddia edildi.

Musk'ın kurduğu "America PAC"ın, Trump'ın seçilmesi için yaklaşık 200 milyon dolar harcadığı iddiası

Konu hakkında bilgi sahibi bir kişi, adının açıklanmaması koşuluyla Musk'ın kurduğu "America PAC"ın seçimlerde Trump'a verdiği desteğe ilişkin Associated Press'e (AP) açıklamalarda bulundu.

Bu kişi, "America PAC"ın Trump'ın seçilmesi için yaklaşık 200 milyon dolar harcadığını söyledi.

Musk'tan siyasi eylem komitesini destekleyen seçmenlere 1 milyon dolar vaadi

Musk, salıncak eyaletlerde Trump'ı destekleyen "America PAC" adlı siyasi eylem komitesinin kampanyasını imzalayanlar arasından 5 Kasım'a kadar, her gün seçilecek kişiye 1 milyon dolar vereceğini duyurmuştu.

Çekilişe katılabilmek için kayıtlı seçmenlerin adres ve telefon numarası gibi kişisel bilgilerini vermesi ve anayasayı desteklediklerini belirten bir taahhütname imzalaması gerekiyordu.

Philadelphia Bölge Savcısı Larry Krasner, "America PAC ve Musk, Philadelphia vatandaşlarını kişisel bilgilerini vermeleri ve 1 milyon dolar kazanma ihtimali karşılığında siyasi taahhütte bulunmaları konusunda kandırıyor" ifadesini kullanmış ve "yasa dışı çekiliş düzenlediği" gerekçesiyle ABD'li milyarder aleyhine dava açmıştı.

Mahkeme, Krasner'in ihtiyati tedbir talebini reddetmiş ve çekilişin devam edebileceğine karar vermişti.

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